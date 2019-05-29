كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سنوات.. محمد رمضان يحصل على إرث والده في "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "زلزال"، لقاء "زلزال" محمد رمضان، بصديق والده "حربي كرامة" أثناء عمله بدولة الكويت، والذي يخبره بأنه بحث عنه عقب عودته إلى مصر، ليسلمه إرثه من والده، والذي يقدر بمبلغ 60 ألف جنيه عبارة عن المبلغ الأصلي وفوائد البنك.

بدأت أحداث المسلسل في عام 1992، عقب عودة "حربي كرامة" محمد رمضان الأب من الخليج، ليسدد آخر قسط من ثمن الأرض التي اشتراها من "خليل السواح" ماجد المصري، ثم يقوم الزلزال فتلقى الأسرة مصرعها تحت الأنقاض، وينجو "محمد حربي" محمد رمضان الابن.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، أحمد صيام، محمود حجازي، سامي عبد الحليم، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون.