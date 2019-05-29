داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها بعد مشاركتها في زي الشمس

نشرت داليا صوراً من الاحتفال عبر حساباتها الرسمية

شاركت النجمة داليا البحيري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بمجموعة من الصور التي التقطتها خلال سحور مجموعة قنوات إم بي سي، والذي حضره مجموعة كبيرة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي.

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وظهرت داليا البحيري في الصور بجانب الطفلة ملك حسن، ابنة زوجها والتي تشارك في بطولة مسلسل زي الشمس، الذي تخوض به الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني الجاري، بجانب النجمة سوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وأحمد مالك، والذي حقق نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني الجاري.

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هذا هو الدور الأول لها

واحتفلت داليا بنجاح ابنة زوجها بعد مشاركتها الفنية الأولى ورد الفعل الطيب والمميز للغاية الذي تتلقاه أسرة العمل وصناعه.

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يشار إلى أن سحور إم بي سي، حضره كوكبة من نجوم الفن والإعلام، من بينهم: عمرو أديب، وشريف عامر، وأحمد السقا، ومي عمر، وعلي ربيع، وريهام عبدالغفور، ورزان مغربي، وكريم محمود عبدالعزيز، وأحمد فتحي، وإنجي المقدم، وأشرف عبدالباقي، وأمينة خليل، وإدوارد، ومي سليم وشقيقتها ميس حمدان، ونسرين أمين، وقدم خلال الحفل عدد كبير من الفقرات الرمضانية، التي شهدت تقديم عدد من الأعمال الغنائية الخاصة بشهر رمضان الكريم.