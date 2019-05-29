بالصور: سامو زين يؤدي فريضة العمرة

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سامو زين يدعو من أمام الكعبة المشرفة
شارك النجم السوري سامو زين جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة، ظهر من خلالها بملابس الإحرام بعد أن أدى مناسك العمرة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.
وعلق سامو زين على صورته، وقال: «الحمد لله الذي تتم به الصالحات، لقد أنعم الله علينا بعمرة في العشر الأخيرة من رمضان، نسأل الله أن يتقبلها منا وعن والدينا»، وتفاعل مع الصورة الكثيرون من محبي سامو ومتابعيه، الذين طالبوه بالدعاء لهم خلال هذه الأيام المباركة، وهنأه الكثيرون من نجوم الوسط الفني بأداء مناسك العمرة.
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شارك في مسلسل بدل الحدوتة 3
يشار إلى أن سامو زين قد شارك النجمة دنيا سمير غانم في بطولة الحدوتة الثالثة من مسلسل بدل الحدوتة تلاتة، ويجسد سامو زين ضمن أحداث المسلسل، شخصية مصمم أزياء، واستطاع أن يلفت الانتباه خلال الأيام الماضية بعد عرض الحدوتة الثالثة، والتي يشارك في بطولتها النجم سمير غانم، وشيماء سيف، وعدد من نجوم الكوميديا.
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ويستعد سامو خلال الأيام المقبلة لطرح أغنيته الجديدة التي رفض الكشف عن اسمها، وترك للجمهور أن يخمن اسم أغنيته الجديدة، وقد طرح مؤخراً ألبومه الغنائي الجديد: لو عمري يرجع، والذي تعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: تامر حسين، وعلي شعبان، وأسامة عبدالهادي، ومدين، وأحمد علي موسى، ومحمد عاطف، وملاك عادل، وأحمد الجندي.
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