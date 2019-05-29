عمرو دياب: تملي معاك أغنية دينية

تملي معاك، أغنية دينية

كشف الفنان عمرو دياب لجمهوره عن أن أغنيته الشهيرة «تملي معاك»، كانت أغنية دينية، وذلك خلال الحفل الغنائي الذي أحياه أمس تحت سفح الأهرامات، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري الكبرى في مصر، بمناسبة حصولها على اعتماد من قبل مؤسسة جينيس للأرقام القياسية، وقال دياب خلال الحفل، إن أغنية «تملي معاك» تعتبر أغنية دينية؛ مشيراً إلى السماء لتوضيح معنى الكلمة.

وافق علي الحفل لأهميتة

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وعلى الرغم من أن عمرو دياب أعلن عن توقفه عن إحياء الحفلات الغنائية خلال شهر رمضان منذ عدة سنوات، إلا أنه وافق على تقديم الحفل لأهميته ولارتباطه باسم مصر.

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قدم الهضبة مجموعة متنوعة من الأغاني المميزة خلال الحفل، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة، وتفاعل الحاضرون مع الغناء بالتصفيق والترديد مع الهضبة.

حرص عمرو دياب في بداية الحفل، على تقديم التهنئة للشركة، وعبر عن فخره بالإنجاز الذي تم تحقيقه؛ لأنه يحسب لمصر، وداعب دياب الحضور خلال الحفل، بأنه حصل أيضاً على اعتماد من قبل مؤسسة جينيس.

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جدير بالذكر، أن الحملة الإعلانية التي شارك بها الهضبة عمرو دياب خلال الموسم الرمضاني الحالي لصالح شركة الاتصالات فودافون، حققت نجاحاً كبيراً، ولاقت إعجاب عدد متنوع من الجمهور، وخاصة أنه اعتمد فيها على العلاقات الاجتماعية والصداقات التي تجمعه بعدد كبير من الفنانين من الوسط الفني، من بينهم: الفنانة ريهام عبدالغفور، وغادة عادل، وسوسن بدر، ودينا الشربيني، وأحمد فهمي.