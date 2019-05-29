ديانا تشارك جمهورها فرحة عيد الفطر، في جزر المالديف

تستعد الفنانة ديانا حداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع جمهور وزوار جزر المالديف، وذلك يوم 6 يونيو المقبل.

وأوضحت ديانا حداد، أنها ستشارك الجمهور الفرحة بقدوم عيد الفطر بشكل مختلف هذا العام، من خلال هذا الحفل في جزر المالديف، والذي أعدت له برنامجاً غنائياً متنوعاً اختارته من أغنياتها المتنوعة الألوان الموسيقية العربية اللبنانية والمصرية والخليجية والمغربية؛ مؤكدة من خلال بيان صحفي صدر عن مكتبها الإعلامي، أنها سعيدة كونها تتقن هذه الألوان، ونجحت بها جميعاً لدى الجمهور الخليجي والعربي في البلاد العربية.

اقرئي أيضا : إعلام المصريين، تهدي ثلاثة أعمال درامية إلى التليفزيون المصري؛ فما هي؟

Advertisements

سعيدة دائماً بالتواجد في الكويت

ومن جهة أخرى، حلت «البرنسيسة»، كما يحب أن يلقبها جمهورها، ضيفة على سهرة إذاعية رمضانية مع الإعلامي الكويتي علي نجم، في إذاعة مارينا fm في الكويت، تحدثت خلالها عن مجموعة أمور متعددة لم يسبق التحدث عنها سابقاً؛ مؤكدة سعادتها بالتواجد المستمر بحضور الجمهور الكويتي، الذي تفاعل مع الحلقة بشكل كبير ومتميز عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي لدى الإذاعة.



أغنية منفردة قريباً

اقرئي أيضا : صالات العرض المصرية تستقبل 70 نسخة من «حملة فرعون»

كما تستعد ديانا حداد لطرح أغنية منفردة جديدة خلال الفترة المقبلة بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة، إلى جانب استعدادها لإحياء حفلة غنائية في المملكة العربية السعودية، سيتم الكشف عنها عند موعد الحفل ومكانه، إلى جانب تجهيزها لأغنيات جديدة ستجمعها في ألبوم غنائي من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.