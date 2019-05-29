بلا دليل جديد انجي علاء في الدراما



شاركت الكاتبة ومصممة الأزياء إنجي علاء جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستقرام بصورة كشفت من خلالها عن عملها الفني الجديد، الذي تستعد لتقديمه عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسيحمل العمل الدرامي اسم بلا دليل.

المسلسل من 45 حلقة، وسيتم عرضه نهاية العام

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وعلقت إنجي علاء على الصورة التي حملت اسم العمل كملصق دعائي له، وقالت: «من ساعة ما كتبت قصة مسلسل لعبة إبليس، وبسعى إني أقدم قصة درامية على نفس المستوى.. شغالة على سيناريو ٤٥ حلقة، بتمنى إنه يعجبكم.. إن شاء الله هنبدأ تصوير بعد العيد، وحالياً في مرحلة التحضيرات..

مسلسل بلا دليل، إخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي، وتأليفي.. دعواتكم»، ومن المقرر عرضه خلال العام الجاري، ومن الممكن أن يكون خلال شهر أكتوبر المقبل.

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ستشارك كمصممة ملابس في مسلسل زوجها القادم

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وتفاعل مع إنجي الكثيرون من متابعيها، الذين تمنوا لها أن تحقق نجاحات كبيرة، كما حققت أعمالها الروائية من قبل، وتسأل البعض منهم عن مسلسل زوجها النجم يوسف الشريف، الذي من المقرر أن يبدأ في تصويره خلال الأسابيع المقبلة، بعد انتهاء الكاتب عمرو سمير عاطف من كتابة كافة حلقات المسلسل؛ ليكون جاهزاً للعرض خلال شهر رمضان 2020، ولكن إنجي لم تقم بالرد على أي من متابعيها.

يشار إلى أن آخر أعمال إنجي علاء كان مسلسل «لعبة إبليس»، الذي قدمه زوجها يوسف الشريف، ورواية الأشقر مروان.