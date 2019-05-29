شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت فى فينيسيا بإيطاليا.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي براد بيت على حضور أحد المعارض الفنية في فينسيا بإيطاليا، حيث رصدت كاميرات المصورين براد وهو يشاهد المعروضات الفنية.

يأتي ذلك بعد مشاركته في مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72، بفيلم Once Upon a Time in Hollywood، والذى يضم مجموعة من نجوم الصف الأول فى السينما الأمريكية منهم ليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

تدور أحداث الفيلم فى عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.