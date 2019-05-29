شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 24..مفاجأة.. أمير كرارة ينقذ "كمين" سيناء من سيارة مفخخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حاليا على شاشة قناة ON E، أحداثا متتالية، حيث بدأت الحلقة بنقل جومانا – سارة عادل إلى الشقة التابعة للواء جلال خطاب بحسب أوامره لسميح – محمد على رزق من أجل حماية جومانا من أكرم صفوان، كما طلب سليم الأنصارى من كل المجموعة المسافرة إلى سيناء إخلاء الغرف من أجل العودة إلى القاهرة فورا ، حيث طلبت المذيعة شهيرة – هيدى كرم من الأنصارى خلال عودتهم، أن تقوم بإجراء لقاء مع أفراد الكمين المتواجد عند مدخل شمال سيناء.

وعلى جانب أخر قابل حسن رجل سيناء ، سليم الأنصارى وحذره من الخطورة التى تقابله فى طريق العودة للقاهرة، فأكد له الأنصارى أن "الأعمار بيد الله، ثم وجه له الشكر على مساعدته له ورجاله خلال فترة تواجدهم لتأدية المهمة، حيث أكد حسن للأنصارى أنه سيرافقهم ويحميهم حتى الخروج من أطراف سيناء.

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وخلال عودة الأتوبيس الذى يستقل سليم الأنصارى والمجموعة الأخرى، وأثناء تفتيش الكمين الخارجى لشمال سيناء، كانت توجد سيارة مفخخة فى طابور السيارات فى الكمين، ليتركها صاحبها ويفر هاربا، ويشاهده حسن المرافق لسليم الأنصارى، ويركض مسرعا ليبلغ سليم الأنصارى بأن هناك سيارة مفخخة فى الكمين، وفى مشهد مؤثر للغاية، يضحى سليم بروحه ويأخذ السيارة بعيدا عن الكمين ويسقط منها ليتركها تنفجر فى الصحراء دون وقع إصابات أو قتلى .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.