شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو سريع يقدم "أبو كبسولة" ثانى أيام العيد على مسرح بيرم التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفنان مصطفى أبو سريع لمسرح بيرم التونسى بالعرض المسرحى "أبو كبسولة" وذلك فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

تدور أحداث المسرحية فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تمامًا، وتتوالى الأحداث ويحمل لونًا من ألوان المسرح الكلاسيكى، الذى قدمه كبار نجوم الفن فى الثمانينيات والتسعينيات.

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"أبوكبسولة" من بطولة مصطفى أبوسريع، حسن عبدالفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبدالشفيع، أحمد السيد، وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبوسريع، ديكور وملابس وائل عبدلله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسى.