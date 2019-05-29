نانسي عجرم في الصدارة.. ولهذا السبب تتواجد في القاهرة

تزيّن النجمة اللبنانية نانسي عجرم ليالي رمضان في أم الدنيا مصر مساء غد الخميس، حيث تستعدّ لإحياء حفلة رمضانية في 30 أيار، في خيمة ليالي المريلاند، بفندق هلتون – حبتور.

هذا الخبر أعلنته “عجرم” في صورة نشرتها على حسابها عبر موقع “انستغرام”، أظهرت تفاصيل الحفل وتوقيته، لتتتالى تعليقات المتابعين الذين أظهروا حماسهم للقاء نجمتهم المفضّلة في القاهرة، فيما أولئك الذين يتعذّر وجودهم في مصر، تمنّوا لعجرم حفلاً ناجحًا وقضاء أوقاتًا ممتعة.

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من جهة أخرى، وقبل إحياء حفلة الغد، عمّت أجواء الفرح والفخر على حسابات عجرم الالكترونية، وخصوصا على موقع “انستغرام”، حيث احتفل جمهور نانسي بتصدّرها قائمة النجوم الأكثر متابعة في الوطن العربي، اذ تخطى حسابها العشرين مليون متابع، ما يعد سابقة من نوعها عند النجوم العرب.

هذا الأمر ليس بغريب على نانسي، الفنانة المتألقة والقريبة من قلوب متابعيها، من الصغير والكبير، فهي تتمتّع بجماهيرية واسعة في الوطن العربي وحتى العالم، كما أن أغنياتها وألبوماتها تحقق نسبة مبيعات عالية في الشرق الأوسط.

يذكر أن نانسي عجرم تنشغل في الفترة الراهنة بالتحضير لألبومها الجديد والذي سيتم طرحه في المستقبل القريب.