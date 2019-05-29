نوال الزغبي بين السعودية وبيروت في عيد الفطر

تسافر النجمة الذهبية نوال الزغبي الأسبوع المقبل إلى السعودية، حيث تحيي أول حفل لها هناك، ضمن مهرجان (حفلات العيد في السعودية)، برعاية هيئة الترفيه، وذلك في ليلة الخميس 6 يونيو، في مدينة الإحساء، في حفل ضخم يجمعها بالنجم عبدالله الرويشد.

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الحفل المنتظر في السعودية يشهد حماساً غير مسبوق في السعودية، خصوصاً أنه الأول لنوال هناك، وقد أعلنت نوال عن حماستها للقاء الجمهور السعودي الكبير الذي يعشقها وكان دائماً داعماً لها ولمسيرتها.

نذكر أنّ نوال تعود من السعودية، لتحيي يوم السبت 8 حزيران، حفل عيد الفطر في بيروت من تنظيم شركة روتانا، والتي تجمعها بالنجمة نجوى كرم والنجم عاصي الحلاني في ليلة من العمر.

لتعود وتسافر إلى أوروبا، حيث تصور كليب لأغنية من ألبومها الجديد (كده Bye) مع المخرج شريف ترحيني.