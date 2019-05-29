طائرة الزمن الجميل تحط قريبًا في بيروت بعد الإجتماع الأخير

ستصل طائرة مهرجان الزمن الجميل قريبًا الى بيروت وعلى متنها كوكبة من أجمل نجوم الدراما العربية وسيكون بانتظارها لجنة المهرجان ورئيسها الدكتور التجميلي الابرز هراتش حيث سيستقبلون فنانين من سوريا و مصر والعراق اضافة الى نجوم منارة الشرق بيروت.

في الاجتماع الاخير وضعت لجنة التحكيم خطة محكمة بحيث ستكون الاحتفالية رائعة كالعادة اضافوا اليها بعض التعديلات ستتضمن مفاجئات حصرية.

الدكتور هراتش العندليب الاشقر منهمك هذه الفترة في وضع اللمسات الاخيرة للسهرة الأفخم والمنتظرة من عشرات آلاف محبي الفن الأصيل واعدًا في تحسينات أكثر وأكثر، مشيرًا الى ان الاحتفالية الكبرى مساء الخامس عشر من حزيران ستواكبه شاشة mtv اللبنانية كما وسيكون هناك اكثر من ثمانية عشر مكرماً.