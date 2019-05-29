عاصي الحلاني يطرح جديده وهيفا وهبي أول المهنئين

بعدما شوّق جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لألبومه، من خلال نشر صور وفيديوهات تظهر التحضيرات ووضع اللمسات الأخيرة على أغنيات هذا الألبوم، أطلق أخيرا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، عبر اذاعة روتانا، أغنيته الجديدة بعنوان “اضحكي”، من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان.

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وقد شارك الحلاني هذه الفرحة مع متابعيه، حيث نشر مقطع فيديو على حسابه عبر موقع تويتر، ظهر خلاله في سيارته بينما يستمع إلى الأغنية، وأرفق الفيديو بالتعليق التالي: “احلى شعور بعد التعب طلعت الليلة من الستديو وسمعت اغنية اضحكي على روتانا لأول مرة.. يا رب تعجبكم وتكون كل ايامكم فرح وضحك وسعادة”.

وبعد نشر الفيديو، بدأت التعليقات المهنئة للحلاني من المتابعين، وأبرزها كان تعليق النجمة هيفا وهبي التي سبقت زملائها في المجال الفني وغرّدت قائلة: “مبروك عاصي”، ليردّ عليها الأخير بالقول:”الله يبارك بعمرك احلى هيفا”.

ومن المتوقع أن يطرح الحلاني باقي اغنيات الألبوم في الفترة المقبلة تزامنا مع عيد الفطر.