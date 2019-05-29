May 29, 2019
بعدما شوّق جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لألبومه، من خلال نشر صور وفيديوهات تظهر التحضيرات ووضع اللمسات الأخيرة على أغنيات هذا الألبوم، أطلق أخيرا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، عبر اذاعة روتانا، أغنيته الجديدة بعنوان “اضحكي”، من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان.
وقد شارك الحلاني هذه الفرحة مع متابعيه، حيث نشر مقطع فيديو على حسابه عبر موقع تويتر، ظهر خلاله في سيارته بينما يستمع إلى الأغنية، وأرفق الفيديو بالتعليق التالي: “احلى شعور بعد التعب طلعت الليلة من الستديو وسمعت اغنية اضحكي على روتانا لأول مرة.. يا رب تعجبكم وتكون كل ايامكم فرح وضحك وسعادة”.
وبعد نشر الفيديو، بدأت التعليقات المهنئة للحلاني من المتابعين، وأبرزها كان تعليق النجمة هيفا وهبي التي سبقت زملائها في المجال الفني وغرّدت قائلة: “مبروك عاصي”، ليردّ عليها الأخير بالقول:”الله يبارك بعمرك احلى هيفا”.
ومن المتوقع أن يطرح الحلاني باقي اغنيات الألبوم في الفترة المقبلة تزامنا مع عيد الفطر.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يطرح جديده وهيفا وهبي أول المهنئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.