بإعدام "حمزة".. هل وقع "ولد الغلابة" في خطأ قانوني؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقع صُنّاع مسلسل "ولد الغلابة" في خطأ جديد ضمن السياق الدرامي وأحداث العمل، بعد إصدار محكمة جنايات المنيا جنوب مصر، حكمها بإعدام "حمزة" الذي يؤدي دوره الفنان كريم عفيفي شقيق "عيسى" أحمد السقا، بعد أن أقدم الأول على قتل شقيقته بدافع الانتقام لشرف أسرته بسبب زواجها سرًا من "ضاحي الكيال".

ووفقًا لقانونيين، فإن الجريمة التي ارتكبها "حمزة" ضمن أحداث العمل لا تستوجب عقوبة الإعدام لأنها خلت من عناصر سبق الإصرار والترصد والعزم على ارتكاب الجريمة، لكن كانت هناك دوافع نفسية عصيبة ناتجة عن نزعة قبلية مرتبطة بعادات وتقاليد أثرت على نفسية المتهم ودفعته لارتكاب الجريمة.

ففي الحلقة 23 من المسلسل، قضت المحكمة بإعدام "حمزة" الفنان كريم عفيفي، وسط حزن وبكاء شقيقته "صفية" الفنانة إنجي المقدم، وزوجته "أزهار" الفنانة هاجر عفيفي.

أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدرسات السياسية والقانونية، الدكتور أحمد مهران أكّد لـ"فوشيا" أن الجريمة التي ارتكبها "حمزة" ضمن أحداث مسلسل "ولد الغلابة" لا تستوجب عقوبة الإعدام لأنه لم يتوافر فيها الشروط الكاملة لارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أن أقصى عقوبة يحصل عليها المتهم في تلك الواقعة هي السجن المشدد وعقوبة المؤبد.

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وأوضح مدير مركز القاهرة للدرسات السياسية والقانون، أن المتهم ارتكب الجريمة بدافع الانتقام لشرفه وإنقاذ سمعة عائلته، وفقًا للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع الذي نشأ فيه، مشيرًا إلى أن المتهم لم يكن في وعيه كاملًا وقت ارتكاب الجريمة بسبب عوامل نفسية واجتماعية وعرقية أثّرت عليه ودفعته لارتكابها.

وأشار "مهران" إلى أن الجريمة ارتكبت تحت تأثير عصبي وانفعالي نتيجة العادات والتقاليد السائد في المجتمع الجنوبي ولم يتم التخلص منها، مشددًا على أن العقوبة لا تصل إلى الإعدام.

وأيّد محمد سليم، خبير القانون الجنائي، تحليل "مهران"، مؤكدًا أن الجريمة ارتكبت تحت تأثير نفسي وعصبي نتيجة للعادات والتقاليد السائد، ولم يرتكبها بقصد السبق والترصد، إنما انتقامًا لشرفه كما هو سائد في العرف.

وأكّد سليم لـ"فوشيا" أن أقصى عقوبة في تلك الجريمة تصل إلى السجن المشدّد وليس الإعدام لانتفاء ركني الجريمة التي تستوجب الإعدام، لافتًا إلى أن السياق الدرامي هو من أراد توصيل المشاهد إلى هذه النقطة وليس القانون ضمن سير الحبكة الدرامية.