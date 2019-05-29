شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفير لوبيز بإطلالة "وردية" مع أصدقائها فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع ديلي ميل النجمة جنيفير لوبيز أثناء انضمامها لأصدقائها على العشاء في لوس أنجلوس.

يذكر أن لوبيز أعلنت عن قائمة حفلاتها في شهر أغسطس المقبل، حيث تبدأ حفلات الشهر بحفل في بالأراضي المحتلة في تل ابيب يوم 1 أغسطس، ثم تطير الي موسكو لتحيي حفل يوم 4 أغسطس لتعود الي تركيا لتحيي حفل يوم 6 أغسطس قبل أن تحيي حفلها في مصر يوم 9 اغسطس في العلمين وتعود من جديد إلى روسيا لتحيي حفل آخر يوم 11 أغسطس.

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كعادتها تحاول النجمة العالمية جنيفير لوبيز أن تطل علي جمهورها بشكل مميز مما يجعلها تحرص علي ممارسة الرياضة بشكل منتظم لتتمكن من الحفاظ علي قوامها الممشوق، خاصة مع تقديمها الإستعراضات والرقص علي المسرح بجانب الغناء وهو ما تطلب لياقة بدنية عالية حيث نشرت مؤخرا علي حسابها بمواقع التواصل الإجتماعي صور من استعداداتها للحفلات المقبلة من داخل الجيم.