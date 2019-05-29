شكرا لقرائتكم خبر عن حكايتى الحلقة 24.. زواج ياسمين صبرى وأحمد صلاح حسنى ومفاجأة تحدث فى الفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الـ 24 من مسلسل "حكايتى" بأحداث سعيدة للمشاهدين، حيث تعود داليدا" – ياسمين صبرى – لـ"على" – أحمد صلاح حسنى، بعدما أيقنا أن ليس لهما ذنب فى كل الماضى، ويقررا الزواج بأسرع وقت، ويستطيع على اقناع والدته "سوزى" – نهال عنبر – بمسألة زواجه وأن تعطى فرصة لنفسها للتعامل مع داليدا، بينما "بيرى" – سارة نخلة - تخبر "هيثم" – تامر شلتوت- أن يسرع فى مسألة زواجهما أيضاً.

يقرر "سليم – جمال عبد الناصر – السفر إلى الإسكندرية لرؤية ابنته داليدا والاعتذار لها وطلب السماح منها، ويسافر بالفعل إلى الإسكندرية ولم يجد داليدا فى المعرض الخاص بها وتخبره السكرتيره أنها تجهز لزفافها وبالفعل يذهب إلى حفل الزفاف وتقابله داليدا ليعترف أنه أخطأ فى حقها كثيراً ويعتذر لها وتسامحه بالفعل وتسمح له بالتواجد فى الحفل، وفجأة يصطدم سليم بـ"البارون" – جميل برسوم جد على.

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فى الجانب الآخر بالخان "أدهم" – أحمد حاتم – يقيم حفل زفافه على "خلود" ابنة عمه سعد ولكن يهجم "حسام" – على الفرح بأشخاص مسلحين ويطلب إلغاء الحفل لأنه كبير الخان ولم يأذن بإقامة هذا الفرح، ويتحسر ويبكى "سليمان" – أحمد بدير على ما حدث وأن هيبته انكسرت فى الخان ولم يصبح الكبير بعدما فشل فى أخذ ثأر ابنه وضياع ممتلكاته لصالح حسام الولد الصغير.

يعرض "حكايتى" على قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.