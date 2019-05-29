محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
كشف الفنان محمد سعد أن مسلسل معروض عليه، لكنه متردد في تقديمه لأنه مرهق.
وأضاف سعد، خلال لقائه في برنامج "عرب وود" على قناة روتانا: "المسلسل مكتوب منه بعض الحلقات، كوميدي، وهو فكرته عن زواج أطاطا والحناوي".
يذكر أن شخصية أطاطا سبق أن قدمها سعد في فيلم عوكل، وشخصية الحناوي قدمها في فيلم كركر.
كما أوضح سبب تسمية فيلم محمد حسين بهذا الأسم: "المعنى بتاعه في قلب الفيلم، بيتقاله حمادة، زي كل اللي حمادة اللي في مصر، اللي كتفك بيحك فيهم وإنت ماشي".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد سعد يكشف عن مسلسل جديد: "زواج أطاطا والحناوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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