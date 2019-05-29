خاص| مؤلف مسلسل "قلبي يحبك يا دنيا": " قطعت شوطا طويلا.. وليس ‬تحويلا لفيلمي (يا دنيا يا غرامي)"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الكاتب محمد حلمي هلال أنه قطع شوطا كبيرا في كتابة السيناريو الخاص بمسلسل قلبي يحبك يا دنيا، موضحا ان العمل ليس تحويلا لفيلم يا دنيا يا غرامي، الذي قدمه منذ 23 عاما، ولعبت بطولته إلهام شاهين وهالة صدقي وليلى علوي، وأخرجه مجدي أحمد علي.

وقال هلال في تصريح خاص لـ"الخليج 365 ": "بدأت بالفعل كتابة سيناريو العمل منذ فترة، وقطعت شوطا كبيرا في صياغة أحداثه، من واقع سؤال ماذا فعلت الأيام بالصديقات الثلاثة".

هلال كان قد كتب توضيحا عبر صفحته بموقع فيس بوك، وقال فيه: "بشأن مسلسلي (قلبي يحبك يا دنيا) أود توضيح أن المسلسل ليس تحويلا لفيلم (يا دنيا يا غرامي) إلى مسلسل تلفزيوني، لانى لست مفلسا فنيا إلى حد ارتكاب مثل هذه الحماقة، الحقيقة أن مسلسل (قلبي يحبك يا دنيا) يحكى عن بطلات فيلم يا دنيا يا غرام اليوم، أي بعد مرور ما يقرب من 23 عاما على احداث الفيلم، أين هن الآن وماذا فعلت بهن الأيام".

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فيلم "يا دنيا يا غرامي"، أنتجه الراحل رأفت الميهي عام 1995، وشارك في بطولته هشام سليم، وماجدة الخطيب، وأحمد سلامة، ومجدي فكري، ونال عدة جوائز، منها أفضل فيلم وأفضل ممثلة للفنانة ليلى علوي من مهرجان مونتريال السينمائي الدولي، ومنح مهرجان قرطاج السينمائي إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة.

كما منح المهرجان القومي للسينما المصرية الفيلم، مجموعة جوائز منها أفضل سيناريو لمؤلفه محمد حلمي هلال، وأفضل إنتاج للراحل رأفت الميهي، وأفضل ممثلة للفنانة ليلى علوي، وأفضل ممثلة مساعدة للراحلة ماجدة الخطيب، وجائزة خاصة لإلهام شاهين، بالإضافة لجائزة أفضل إخراج لمجدي أحمد علي، وجوائز الموسيقى والمونتاج.