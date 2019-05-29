شاهد: لهذا السبب .. تركي آل الشيخ ينشر مشهد من مسلسل “الواد سيد الشحات”

نشر تركي آل الشيخ ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ، ومالك نادي بيراميدز، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” فيديو من مسلسل “الواد سيد الشحات”. وشارك آل الشيخ جماهيره بالفيديو، بسبب ذكر الفنان محمد عبدالرحمن لاسم نادي بيراميدز خلال الحلقة ، حيث قال محمد عبد الرحمن “فخر العرب” في المسلسل: “6 مليون دولار.. ليه أنت فاكرنا نادي بيراميدز”. وتعد هذه المرة الثانية التي ينشر فيها آل الشيخ، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات من مسلسل “الواد سيد الشحات”.

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