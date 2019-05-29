بالصور: ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها بأحدث جلسة تصوير لها

أشعلت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بصورتها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي بينت الشبه المتطابق بينها وبين والدتها.

واختارت زينب فياض مكياجاً ثقيلاً من أجل صورتها التي انتشرت بكثافة على السوشيال ميديا، حيث اعتمدت ألواناً دافئة لبودرة الخدود وأحمر الشفاه، كما وضعت ظلال جفون بنية تبرز لون عينيها العسلي لتصبح نسخة من والدتها، خاصة وأن مناخيرها تبدو أصغر حجماً عن شكلها المعتاد.

البعض يعتقد أن ابنة النجمة اللبنانية قد تلاعبت بالفوتوشوب لكي تبدو قريبة الشبه بوالدتها، بينما يظن آخرون أنها اتبعت بعض حيل المكياج التي أبرزت قسمات وجهها بشكل أوضح، بينما تساءل آخرون عما إذا كانت قد خضعت لعملية تجميل لإبراز عظام الفك وتصغير حجم أنفها.

وكانت زينب فياض قد نفت مراراً ما أثير عن استعدادها لدخول مجال الفن، مؤكدة أنها ليست لديها أي نية لاقتحام عالم الأضواء والشهرة وتريد أن تعيش حياة هادئة مع زوجها وابنتيها رهف ودانييلا.

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