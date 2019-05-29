بالفيديو: أحمد سعد يرفع أذان الفجر

نشر الفنان المصري أحمد سعد، أمس الثلاثاء، عبر حسابه على موقع إنستجرام مقطع فيديو وهو يرفع أذان الفجر.
وعلق سعد على المقطع قائلًا: ” ألف حمد وألف شكر ليك يارب على فرصة رفع أذان الفجر في رمضان في العشرة الأواخر “.
وحاز هذا الفيديو على إعجاب العديد من متابعيه، كما أعجب عدد من النجوم ومنهم أصالة وخالد سليم، وكتب أحد متابعي سعد :” صوتك للأذان والقرآن احلى من الأغاني “.
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