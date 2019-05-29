كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفنانة فيرونيكا تعرب عن سعادتها بنجاح دورها في "البرنسيسة بيسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة الشابة فيرونيكا، عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل الدرامي "البرنسيسة بيسة"، وكشفت شخصيتها التى تقدمها خلال العمل قائلة، أجسد دور "نرمين"، سكرتيرة شويكار الفنانة "بوسي"، مديرة ودراعها اليمين في كل شئون المدرسة.

وأضافت أن " نرمين " التى تقدمها خلال العمل هى شخصية جدية مخلصة لعملها ولمديرتها ، لا تتقبل دخول بيسة " مي عز الدين " ومرعي " حجاج عبد العظيم " المدرسة وتتعامل معهم دائما بإستحقار ولكنها دائما تحاول ان تسيطر علي افعالهم في المدرسة حتي لا يتسببوا بأي مشاكل تلحق بمدام شويكار والمدرسة ، ثم تتعاون مع مديرتها في محاولات للتخلص منهم .

مسلسل " البرنسيسة بيسة " تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، فيرونيكا ، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف .