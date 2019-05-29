كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. دينا الشربيني تتولي قضية أحمد السعدني في زي الشمس23 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الـ 23 من مسلسل "حدوته مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق، أحداث مثيرة ومشوقة.

قررت نور "دينا الشربيني" الدفاع عن عمر "أحمد السعدني"، وتتولي مسؤولية القضية، مثلما توقع صديقها مصطفي "أحمد داوود".

ووجدت نور" دينا الشربيني" بالصدفة لوحة لطبيبها النفسي خالد "محمد علاء" في مرسم فريدة الخاص ومسرح الجريمة، ثم سألته عن سبب تواجد هذه اللوحة، ليشرح لها تفاصيل عشقها له، ورفضه لهذه العلاقة، لأنه اعتبرها حالة مرضية لا أكثر.

جدير بالذكر أن مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.