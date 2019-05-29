محمد سعد يطرح برومو فيلمه الجديد “محمد حسين” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــرد: يعود الفنان الكوميدي محمد سعد إلى الساحة من جديد من خلال فيلمه السينمائي “محمد حسين”. وقامت شركة “السبكي” للإنتاج السينمائي بطرح البرومو الدعائي الخاص بالفيلم عبر موقع “يوتيوب”، وفي غضون أيام قليلة حقق المقطع أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

ويبدو أن الجمهور رفع هذه المرة سقف التوقعات بشكل كبير، حيث أن عدد كبير منهم أعرب عن حماسه لمتابعة أحدث أعمال محمد سعد، من خلال التعليقات التي تذيلت البرومو.

وتدور أحداث العمل حول سائق (محمد سعد) يعمل في أحد الفنادق الكبيرة ويتورط مع رجال المافيا فتحدث مطاردات بينهم، ويُتهم بقتل رسام كبير (سمير صبري) يعيش في فرنسا، ولديه العديد من المعارض الفنية التي يعرض فيها لوحاته في باريس، وتقوم جهات أمنية بالقبض عليه لأنه الشخص الوحيد والأخير الذي تردد إليه قبل قتله في الفندق الذي يعمل فيه، فيبدأ في البحث عن القاتل الحقيقي.

فيلم “محمد حسين”، بطولة النجم محمد سعد، وتشارك فيه كوكبة من الفنانين من بينهم فريال يوسف ومي سليم وسمير صبري وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من إخراج محمد علي، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في صالات السينما مع حلول عيد الفطر المبارك.