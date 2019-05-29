مغني ذهب ليحتفل بعيد ميلاد صديقته.. فلقي مصرعه بطريقة مروّعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لقي مغني البوب البرازيلي، غابرييل دينيز، مصرعه، بعد تحطُّم الطائرة التي استأجرها للذهاب إلى صديقته كارولينا كالهيروس التي كانت تحتفل بعيد ميلادها.
وفي تفاصيل الحادثة؛ وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن دينيز، 28 عامًا، والذي اشتهر في البرازيل بفضل أغنية "Jenifer" (جنيفر)، وكان يتمتع بشعبية كبيرة، قد انتهى من حفله الموسيقي في ولاية "باهيا"، ثم انتقل إلى مدينة مارسيو للاحتفال بعيد ميلاد صديقته "كالهيروس".
وقام مغني البوب باستئجار طائرة صغيرة، وقبل المغادرة بقليل، سجل فيديو يشكر قائد الطائرة ومتابعيه وجمهور الحفل الموسيقي الأخير، وبعدها بلحظات تحطّمت الطائرة وهو بداخلها دون معرفة الأسباب ففارق الحياة.
وأظهرت الصور تناثر حطام الطائرة في أحد الأنهار، في الوقت الذي تم انتشال جثة المغني البرازيلي من بين الحطام.
وحضر عدد كبير من المشاهير والمعجبين عزاء دينيز الذي أقامته عائلته، وكان من بينهم نجم المنتخب البرازيلي، ولاعب ليفربول الإنجليزي، روبيرتو فيرمينو.
وكتب والد الشاب تعليقًا على الحادثة "أطلب منكم عدم الحزن، لأن غابرييل كان دائمًا مظهرًا من مظاهر الفرح والسعادة. ولن أحزن أبدًا في حال استقبلت الخبر بفرح نحن بحاجة إلى أن نتذكر الأشياء الجيدة التي تركها غابرييل لنا".
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