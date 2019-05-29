شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشبه اللواء جلال فى كلبش 3 محسن ممتاز فى الهجان؟..أحمد عبدالعزيز يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد عبد العزيز إن شخصية اللواء جلال خطاب التى ظهر بها فى مسلسل كلبش 3 تختلف عن الشكل النمطى الذى تظهر به شخصية رجل الأمن فى الأعمال الدرامية.

وأوضح عبد العزيز فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه عندما عرض عليه المشاركة فى الجزء الثالث من مسلسل كلبش وافق على أداء هذه الشخصية ، وذلك بعد قراءة العشر حلقات الأولى، حيث وجد أن المسلسل مكتوب بشكل جيد وبه دراما محبوكة، مضيفا أن معرفته السابقة بكتابات الدكتور باهر دويدار مؤلف المسلسل وخبر ة المخرج بيتر ميمى الذى عمل معه فى الجزء الاول فى مسلسل الأب الروحى شجعه على قبول هذا الدور ، فضلا عن نجاح الجزأين السابقين من المسلسل، وكونه من إنتاج شركة كبيرة مثل شركة سينرجى ، مؤكدا أن المسلسل يحوى مشاهد خارجية وأكشن تحتاج إمكانيات يجب تنفيذها بشكل جيد حتى تساعد فى نجاح العمل.

وأضاف :" بعض الناس شبهوا شخصية اللواء جلال خطاب فى كلبش 3 بشخصية الضابط محسن ممتاز فى مسلسل رأفت الهجان وهى من أهم الشخصيات التى قام بها الفنان يوسف شعبان".

وأردف الفنان أحمد عبد العزيز قائلا :" شخصية جلال خطاب تختلف تماما عن محسن ممتاز ، فالأخير كان يقوم بعملية خارج أرضه ، وكان فى موقف الهجوم وليس الدفاع ، حيث يزرع عميل فى تل أبيب ، أما جلال خطاب فيدافع عن أمن البلد من الداخل، ويقع تحت ضغط الخطر الداهم والتهديد المفاجئ بالتفجيرات التى تهدد الأمن ، وهو الضغط الذى أصابه بالسرطان، لتصبح كل شخصية من الشخصيتين رغم أنها لرجال أمن فى منطقة درامية مختلفة".

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وتحدث عبد العزيز عن صفات شخصية اللواء جلال خطاب قائلا :" شخصية صعبة لأن هذا النوع من الشخصيات يتميز بالهدوء والثبات الانفعالى و كلامه جاف وإجرائى والبعد الإنسانى لديه ضعيف".

وتابع : "وجدت فى الورق مساحة و هامش لأبعاد إنسانية ، فحاولت تجسيدها وإبرازها ،وقرأت الشخصية جيدة وتناقشت حولها مع المؤلف والمخرج وفتشت فى مخزونى الذهنى عن معارفى وذكرياتى وأصدقائى من الشخصيات التى تشبه جلال خطاب ، فهو أعزب يعيش بمفرده ، وحاولت الإجابة عن كل الأسئلة حول هذه الشخصية".

وأضاف :" أن الجوانب الإنسانية فى الشخصية كان يجب التعامل معها بحذر ودقة ، ورغم هذه الجوانب والمشاعر يجب أن يتمالك اللواء جلال نفسه وتصرفاته وألا يحركه التأثر والانفعال بموت أحد رجاله المقربين" ، مؤكدا أن الشخصية أخذت وقتا وجهدا كبير فى التحضير والتنفيذ.