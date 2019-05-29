شكرا لقرائتكم خبر عن من الأكشن للأنيمشن.. كيانو ريفز مؤدٍ صوتى فى فيلم Toy Story 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم العالمى كيانو ريفز إلى طاقم عمل فيلم الانيمشن والرسوم المتحركة الشهير Toy Story 4، المقرر طرحه 19 يونيو العام الجارى.

ويجسد ريفز الشهير بـ "جون ويك" أحدث الشخصيات المنضمة للجزء الرابع من السلسلة الشهيرة، وهى دمية قاتلة تعود للخمسينات من القرن الماضى للإجابة على بعض الأسئلة الوجودية وسرعان ما تتوالى الأحداث والاشتباكات مع الشخصيات الأخرى.

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ويعرض للممثل كيانو ريفز حالياً في دور العرض فيلم الاكشن John Wick: Chapter 3 – Parabellum الذي نجح فى تصدر شباك التذاكر بإيرادات 120 مليون دولار في الأسبوع الأول من طرحه.





وتدور أحداث فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum بمحاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.