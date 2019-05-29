شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم الرعب Annabelle Comes Home المشتقة أحدثه من The Conjuring والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت شركة Warner Bros للإنتاج السينمائي الملامح الأولى من فيلم الرعب الجديد Annabelle Comes Home المشتقة أحداثه من فيلم The Conjuring الذي عرض عام 2013، والمقرر أن يطرح يوم 26 يوليو القادم في دور العرض العالمية.

ينتمى فيلم " Annabelle" إلى فئة أفلام الرعب والغموض، والجزء الثالث من إخراج جاري دوبيرمان، وفى المجمل تدور قصة الفيلم فى إطار من الرعب والإثارة بعد مرور سنوات من الموت المأساوى لابنتهما الصغيرة، يرحب صانع دُمى وزوجته بكاهنة وفتيات عِدة من دار أيتام مُغلَق فى منزلهما، لكن بشكٍل ما يصبح هدف صانع الدُمى هو عملية استحواذ لـ(آنابيل).



The Conjuring

فيلم " Annabelle " من بطولة فيرا فارميجا، مكينا جريس، باتريك ويلسون، إميلي بروبست، ماديسون إيسمان، ستيف كولتر، كاتي ساريفي، إدي ج. فرنانديز، سادي كاتارينا، جيمس ويليام بالارد، ومن تاليف جيمس وان.