فن ومشاهير

شاهد كريستين ستيوارت بإطلالة غريبة فى كوريا الجنوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية كريستين ستيوارت بإطلالة غريبة في كوريا الجنوبية بمعرض شانيل هناك، وظهرت ستيورات بشورت أسود وقميص أبيض ومكياج ملفت.

 

من جانب آخر تنتظر ستيورات عرض فيلمها  Charlie's Angels، المقرر طرحه فى 15 نوفمبر المقبل.

 

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الجزء الأول من الفيلم حصد 264 مليون دولار فى بداية الألفية الثالثة، ليحتل صدارة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات فى عام 2000.

 

ودارت أحداث الجزء الأول الذى عرض عام 2000، حول ثلاث فتيات مثيرات تم تدريبهن قتاليًا على يد رئيسهن الغامض، للدفاع عن النفس، حتى يتم تورطهن مع جماعات خطيرة، ومحاولاتهن للنيل منهن والنجاة بأنفسهن، الفيلم الجديد سيكون من كتابة ديفيد أوبورن وإخراج إليزابيث بانكس.

 

ومن المقرر ان يركز الفيلم على الجيل القادم من الملائكة الذين يعملون مع تشارلي الغامض،  بعد نمو الوكالة بشكل كبير وانتشارها على مستوى العالم، وتقديمها لخدمات الأمن والأستخبارات لمجموعة واسعة من العملاء الخاصين.

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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