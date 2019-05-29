صور من العطلة الشاطئية للنجم شاهيد كابور بتايلاند

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نشر النجم شاهيد كابور، الذي يشتهر بإطلالته دائما في أفلام الحركة والرومانسية، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صور له من عطلته الجميلة بشواطيء تايلاند.

فور ظهور الصور على مواقع السوشيال ميديا، أبدى متابعوه اعجابهم بزوجته الجميلة ميرا راجبوت التي ترافقه بالاضافة الى ابنيهما في إجازتهم في فوكيت.

تأتي تلك العطلة في خضم العمل (العروض الترويجية لفيلمه المقبل كبير سينغ ) ، حيث أصر شاهيد كابور على الحصول على استراحة.

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وكان الممثل قد غادر سكته بمدينة مومباي في وقت سابق، ليكشف النقاب عن تمثاله الشمعي بمتحف مدام توسو في سنغافورة ، ثم غادر في وقت لاحق لقضاء عطلة مع عائلته إلى فوكيت ، تايلاند.

وأظهرت الصور مدي تمتع الأسرة الصغيرة بالرحلة، الأسرة تفعل كل شيء، حيث يستطيع شاهيد وميرا من قضاء لحظات رومانسية بمفردهما على الرغم من وجود أطفالهما في الجوار.

ليس فقط شاهيد، لكن شاركت ميرا أيضًا بعض الصور على Instagram، أتاحت لنا أن نشاهد وجبة الإفطار العائمة يوميًا، على الأرجح كان شاهيد وميرا في بركة خاصة بهما.