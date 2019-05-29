رانفير سينج يشبه ديبيكا بادوكون بـ«الوجبة الخفيفة»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أشعلت صورة شاركتها النجمة الهندية ديبيكا بادوكون على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إعجاب متابعيها، تظهر الممثلة فيها وهي ترقد على العُشب وبجوارها عبوة من “الزبادي”.

لم يقتصر الإعجاب على الصورة التي شاركتها ديبيكا التي تروج لنمط حياة صحية، على “الفانز” فقط، بل قام زوجها الممثل الشاب بنشر تعليق رائع، قال فيه: “أنت وجبة خفيفة”، وبعد وقت قصير من تعليقه ، بدأ العديد من المعجبين بالتعليق على مشاركة رانفير، وكان التعليق الأكثر تفاعلاً هو “لا ، إنها وجبة كاملة”.

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في سياق مختلف، تواجدت ممثلة بوليوود كضيفة في مهرجان “كان” مؤخراً ، ومشت إلى جانب العديد من نجمات بوليوود مثل ايشواريا راي، بريانكا شوبرا، هينا خان، هوما قريشي على السجادة الحمراء الشهيرة.

حازت ديبيكا على اعجاب الجميع في “كان السينمائي” في دورته الـ 73 بفستان على هيئة ” فيونكة ” اوف وايت، وبسبب ذلك الفستان ذات الاطلالة الفريدة استطاعت خطف جميع الأنظار إليها من ممثلين من جميع أنحاء العالم ، ونقاد وجمهور ” معبرين عن مدى إعجابهم بها وبفستانها.

يذكر أن بادوكون كانت قد شاركت بمهرجان كان السينمائى الدولى بفيلمها البوليودى الأخير ” Padmavat ” الذى حقق نجاحا ساحقا على مستوى الجماهير والنقاد .