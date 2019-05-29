مادري ديكسيت تنفي تقديم فيلم عن قصة حياتها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نفت النجمة الهندية مادري ديكسيت أثناء حديثها مع وكالة إعلامية، صحة تقارير عن اعتزامها كتابة وعرض سيرتها الذاتية، وتجاربها في بوليوود، وأكدت خلال اللقاء رفضها لتقديم حياتها بشكل علني أمام لجمهور ؛ وأن الأمر مجرد شائعات.

وقالت الممثلة المخضرمة التي تمتلك رصيد فني يقارب 30 عاما من الحياة المهنية ومئات الشخصيات التي قدمتها صراحة: “انه لا يوجد مثل هذا المشروع “.

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وعندما سُئلت عن ذلك ، قال لوكالة الأنباء الهندية: “لا يوجد أي سيرة ذاتية! أنها أكبر إشاعة حصلت عليها في حياتي لا أعرف من أين أتت لأني لا أريد أن يتم كتابة سيرة ذاتية هناك الكثير الذي أريد أن أفعله بحياتي لذلك فقط تجاهل الشائعات.

وكانت ديكسيت ، التي شوهدت لآخر مرة في فيلم “كالانك”، قد خططت أيضا لتقديم سلسلة أحداث حياتها مع بريانكا شوبرا. وقيل أن الممثلتين الهنديتين أنتجتا مسلسل كوميدي ، استنادا إلى الحياة الحقيقية لمادري.

وعندما سُئلت عن المسلسل الكوميدي ، قالت الممثلة البالغة من العمر 52 عاما: “التلفزيون جيدا وهو الشيء الذي يستغرق وقتا، لا أعرف ما إذا كان سيحدث أيضا. لذلك دعونا نرى” .