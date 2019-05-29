مي عمر تساند محمد ممدوح في أزمته الأخيرة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ساندت الفنانة المصرية مي عمر، صديقها الفنان محمد ممدوح، بعد الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا بسبب عدم وضوح مخارج الفاظة.
وقالت خلال لقائها في برنامج «عرب وود»، والمذاع عبر فضائية «روتانا»: «محمد ممدوح ممثل عظيم وانفعالاته رهيبة وتمثيله حلو جدًا، ولا أعتقد أن صوته مؤثر على توصيل رسالته».
وكان محمد ممدوح، قد كشف مؤخرًا عن معاناته من خطأ طبي، حدث له منذ طفولته وأكد المقربين منه أنه خضع للعلاج خلال الفترة الأخيرة ولكنه يستمر معه لفترة طويلة.
وتشارك مي عمر مع محمد ممدوح في بطولة «ولد الغلابة»، تدور قصته حول رجل صعيدي يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلا سائق تاكسي، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للاتجار في المخدرات.
المسلسل من بطولة أحمد السقا، وإدوارد، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وفايق عزب، وعبدالرحيم محسن، وصفاء الطوخي؛ وغيرهم من نجوم الفن.
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