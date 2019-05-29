علي ربيع يتحدث عن ابنته لأول مرة بعد انفصاله عن زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت السيدة ندى محمود طلاقها من زوجها الفنان المصري علي ربيع، في شهر إبريل الماضي، وذلك على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن والدة ربيع هي من تقف وراء طلاقه لها وطردها من المنزل هي وابنتها.

الفنان المصري تحدث عن ابنته “مليكة” لأول مرة بعد انفصاله عن والدتها، حيث قال أنه يتمنى أن تصبح أحسن إنسانة في الدنيا، وأنه لا يمانع دخولها التمثيل إذا رغبت في ذلك.

ربيع قال، خلال استضافته في البرنامج الإذاعي “رسايل” على شبكة “نجوم إف إم”: “يجب في الحياة أن يختار كل بني آدم ما يريده، ويا رب تكون أحسن واحدة في الدنيا وأنا معاها تكون أحسن واحدة”.

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ومن ناحية أخرى كشف الفنان المصري سرا عن اسمه، حيث قال إن والدته كانت تريد تسميته “كريم” بينما أراد أبوه اسم “علي”، فاختارا “علي” اسما رسمياً، و”كريم” اسما متداولاً، مؤكدا أنه معروف باسم “كريم” في البيت ومنطقته في فيصل.

وكانت زوجة الفنان المصري علي ربيع، قد أعلنت طلاقهما على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: “أمك ثم أمك ثم امك وان قالتلك طلق مراتك و اطردها من بيتها هى و بنتك متترددش يا قلب امك شكرًا انا وبنتك خصيمك يوم القيامه”.

وأضافت: “انا خصيمه اى حد ظلمنى انا وبنتى أو اثر عليا تأثير سلبى فى حياتى و خربهالى و عند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامه نلتقى امام الله.. إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل”.