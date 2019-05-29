الفنانة الكويتية هنادي الكندري تبكي بسبب زوجها.. وتكشف سبب إبعاد أبنائها عن وسائل الإعلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية هنادي الكندري الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية، التي لم تتحدث عنها من قبل.

الفنانة الكويتية عبرت عن حبها الشديد لزوجها المخرج محمد الحداد، وتقديرها لتضحياته من أجلها، حيث قالت: “محمد كل شيء بالنسبة لي.. بما إنه زوجي وأبو عيالي.. فأنا بتمنى من رب العالمين إن يظل معي طول العمر”.

وبكت قائلة: “لما أشوف إن زوجي يتضايق بسبب شغلي ويتركني أكمل فيه وما يبي يكسر فيني ويبيني بكيفي إنه أنا اقوله اكتفيت.. هو محمد كده.. دايماً يضحي”.

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وكشفت أن والدها قاطعها لمدة سنة كاملة بسبب إصرارها على العمل في مجال الفن، مشددة على أنها لم تعرف طعم السعادة والنجاح إلا بعد أن حصلت على رضا عائلتها وخصوصاً والدها، وعبرت عن ندمها الشديد على معاندتها معه في البداية.

وعن سبب إبعاد أبنائها عن وسائل الإعلام، قالت خلال استضافتها في برنامج “ممكن نتعرف أكتر” عبر راديو “مارينا FM”، أنها كانت تشعر أن أشقاءها يتضايقون أحياناً إذا خرجت برفقتهم في مكان ما بسبب ملاحقة الجماهير لها، ولهذا فهي منعت أطفالها من الظهور عبر السوشيال ميديا حتى يأخذون راحتهم ويتصرفون بحرية بدون أن يشعروا بالملاحقة والمراقبة كما يحدث معها.