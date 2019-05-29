انت الان تتابع تفاصيل خبر بن سلمان يخسر ملايين الدولارات بسبب "دافينشي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 05:49 مساءً - شكك خبراء في أصلية لوحة "مخلص العالم" للفنان الشهير ليوناردو دافينشي، التي اشتراها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمبلغ 450 مليون دولار، في 2017.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية عن مصادر مطلعة، أن اللوحة المشكوك في أصليتها من المستبعد عرضها في متحف اللوفر الفرنسي.

وأكدت أن المتحف قرر مرافقة اللوحة التي بيعت في مزاد" كريستي"، شرط أن يكتب تحتها أثناء العرض "من ورشة دافينشي"، الأمر الذي سيُلحق ضرراً بأصحابها.

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وبيّن مؤرخ الفن الفرنسي ومؤلف كتاب "The Last Leonardo"، بن لويس، أن متحف اللوفر قدم بالفعل طلباً لفرعه في أبوظبي بأن يؤجر اللوحة له كي تطرح في معرض ليوناردو دافينشي الذي سيفتتح يوم 24 أكتوبر المقبل، في باريس.

وقالت المصادر: "القليل من الخبراء فقط يعتقدون أن رائعة مخلص العالم تنتسب لريشة ليوناردو، وهم يعتزمون إعادة تأكيد أصلية اللوحة، وفي هذه الحالة سينخفض ثمنها، حسب بن لويس، إلى 1.5 مليون دولار".

وتعد لوحة المسيح المخلص أغلى لوحة في التاريخ، بعد بيعها في مزاد بدار "كريستيز" بمبلغ 450.3 مليون دولار، لمشترٍ لم يعلَن اسمه شارك في المزاد -الذي استمر لنحو 20 دقيقة- عبر الهاتف.

وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أفاد بأن بن سلمان هو من اشترى هذه اللوحة، وفقاً لتقارير من المخابرات الأمريكية منقولة عن مصادر على اتصال مباشر بالأمر.