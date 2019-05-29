تأثر بانتهاء “صراع العروش”.. “جون سنو” يخضع للعلاج النفسي

متابعة بتجـــــــــــرد: قال مدير أعمال النجم العالمي “كيت هارينغتون”، المعروف بشخصية “جون سنو”، إنه انضم إلى برامج الصحة والسلامة العامة للعمل على حل مشاكله النفسية والشخصية.

وبحسب موقع “باز نيوز”، أخبر مدير أعمال الممثل بطل المسلسل الدرامي “صراع العروش Game Of Thrones” في رسالة إلكترونية أن “كيت” قرر استثمار واستغلال هذه الاستراحة في جدول أعماله الفني ليجعلها فرصة لمعالجة صحته النفسية وبعض المسائل الشخصية.

وذكر موقع “Page Six”، أمس الثلاثاء، أن “كيت هارينغتون” سجل اسمه في مركز فاخر للعلاج النفسي في كونيتيكت قبل أسابيع من نهاية “صراع العروش” الذي بُثت آخر حلقة منه في 19 مايو، حيث تأثر بشدة بسبب انتهاء المسلسل الأكثر شعبية في تاريخ المسلسلات التلفزيونية، ويُعالج بالعلاج السلوكي المعرفي، والتأمل، وممارسة بعض التمارين النفسية؛ للتخلص من الضغوط والإجهاد.

وفي مقاطع من الفيلم الوثائقي “ذا لاست ووتش The Last Watch” الذي من المقرر أن يعرض أحداث خلف كواليس تصوير “صراع العروش”، يمكن رؤية رد فعل “هارينغتون” العاطفي عندما يعلم أن “جون سنو” سيقتل “دينيريس تايغريان”.

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وقال “هارينغتون” في مقابلة سابقة، إنه بعد أن اكتشف مصير شخصيته بدأ الذهاب إلى العلاج النفسي حيث صرح قائلا: “كنت أشعر أني غير آمن ولم أكن أتحدث إلى أي شخص”، متابعا أنه لاقى صعوبة من قبل في التعامل مع الشهرة والاهتمام، ووصف الأمر بـ”المخيف”.

وأكد “هارينغتون”، أن “أحلك فترة” كانت عندما ماتت شخصية “جون سنو” بانتهاء المسلسل، واضطراره إلى التركيز الشديد على حياته الواقعية كـ”كيت”.