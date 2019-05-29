طليقة مؤسس أمازون تتبرع بنصف ثروتها!

متابعة بتجـــــــــــرد: تبرعت ماكينزي بيزوس طليقة الملياردير الشهير صاحب شركة “أمازون” جيف بيزوس بنصف ثروتها إلى الأعمال الخيرية أمس الثلاثاء، في تعهد مسمى “تعهد العطاء”، بحسب ما أفادت وكالات أنباء عالمية.
وكانت “ماكينزي” قد وقعت أمس المبادرة التي أعلن عنها بافت وبيل وميلند غيتس، وضمت 19 شخصًا من أغنياء العالم، وقد تم الإعلان عنها في 2010 وتدعو الأغنياء للتبرع بنصف ثروتهم وهم أحياء.
وأعلنت ماكينزي: “لدي أموال طائلة للتبرع بها، وأريد أن أقوم بالعمل الخيري الذي يعتمد في الأساس على التفكير، وسيأخذ هذا جهداً”.
كانت مجلة “فوربس”، قدرت ثروة جيف بيزوس بنحو 131 مليار دولار في هذا العام، وتملك ماكينزي نصفها بعد أن انفصلت عنه في أغلى طلاق في التاريخ بعد اكتشافها لخيانته مع لورين سانشير، لتطلق منه بعد 25 عامًا من الزواج.
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