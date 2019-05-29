هذا ما فعلته طليقة مؤسس أمازون بنصف ثروتها المقدرة بـ 36 مليار دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمت ماكنزي بيزوس، الزوجة السابقة لمؤسس أمازون جيف بيزوس إلى "Giving Pledge"، وهو مشروع خيري أنشأه وارن بافيت وبيل جيتس للتخلي عن الثروات والتبرع بها.

وتبلغ قيمة ثروة ماكنزي بيزوس حوالي 36.6 مليار دولار، وبعد انتهاء إجراءات الطلاق منذ بضعة أشهر أصبحت ماكنزي على قائمة أغنياء العالم.

وبحسب صحيفة "مترو" فإن ماكنزي أعلنت التبرع بنصف ثروتها، وبذلك يصبح ترتيبها الـ 19 في قائمة المتبرعين وآخرهم براين أكتون المشارك في تأسيس الواتس أب.

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وصرح وارن بافيت، المستثمر الأسطوري بعد تبرع ماكنزي بأن: "ثروات هذه المجموعة تعد انعكاسًا للإلهام الذي نستمده من ملايين الأشخاص الذين يعملون بهدوء ودأب".

وطبقًا للتقارير التي نشرتها بلومبيرج، فإن ماكنزي التي تحتل المركز الـ 22 في قائمة أغنياء العالم ما زالت تتخلف عن زوجها السابق جيف بيزوس بفارق 114 مليار دولار.

وينفق جيف ثروته على واشنطن بوست وبناء شركة الفضاء الخاصة به، والتي ستتنافس مع شركة إيلون ماسك.