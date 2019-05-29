حنان مطاوع تفقد أعصابها مع هاني رمزي وتنطق الشهادتين.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نطقت الفنانة المصرية حنان مطاوع، الشهادتين بعد سقوطها في برنامج المقالب "هاني في الألغام" في إحدى المناطق الصحراوية.

وبدأت مطاوع المقلب بمقابلة المذيعة بوسي شلبي، التي تقوم باستدراج الضيف وتوهمه بإعلان رحلات سفاري في إحدى المناطق الصحراوية، وتسلمه إلى هاني رمزي.

وبعدما صعدت مطاوع إلى السيارة المخصصة للمقلب تغيرت ملامحها، وفقدت أعصابها وبدت في حالة من الذعر والخوف، وظلت تصرخ وتبكي؛ بسبب السرعة الزائدة والسقوط في حقل ألغام ورؤية عدد من الأشخاص يموتون في الانفجارات أمامها.

وأثناء ذلك ارتفع صوتها، وطلبت من سائق السيارة تقليل السرعة، وهي تردد الشهادتين وتقول "سلام قول من رب رحيم ويا نهار أسود، الله يخرب بيوتكم"، ثم ظلت صامتة لفترة بعد التفجير الوهمي للسائق "بسيوني"، وظلت منهارة حتى ظهور هاني رمزي.

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يذكر أن فكرة البرنامج تعتمد على استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية، بوسي شلبي، لإحدى المناطق الصحراوية بالصحراء الغربية، وتحديدًا "سيوه"، ليفاجأ الضيف هُناك بأنه وقع في حقل ألغام، لتبدأ بعدها أحداث المقلب، كما استدرج العديد من المشاهير إلى وسط الصحراء الخالية.