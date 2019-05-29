يسرا اللوزي تنتهي من تصوير "قمر هادى" وتحتفل مع محمد عزمي

احتفلت النجمة يسرا اللوزى بنهاية تصوير مسلسل "قمر هادى" والذي يعرض حاليا على شاشة قناة on، وذلك بصورة مع أحد أبطال المسلسل وهو الممثل محمد عزمي، من ذوى القدرات الخاصة.

يسرا اللوزى عبرت عن سعادتها بالعمل مع الممثل محمد عزمي، مؤكدة أنه ممثل متميز، حيث قالت "آخر يوم تصوير فى "قمر هادى" مع الممثل المتميز محمد عزمي اللي كان لي الشرف اشتغل معاه رغم أن مشاهدنا مع بعض مش كتيرة".

يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سسينرجيماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وآخرين.

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وتدور أحداث المسلسل حول "هادي أبو المكارم" الذي يجد نفسه فاقدا للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر.

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