 Mbc تُعلِن إطلاق قناة شمال أفريقيا بحفل سحورها السنوي

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""الخليج 365"" من القاهرة: أعلنت مجموعة قنوات mbc عن استعدادها لإطلاق قناة لدول شمال أفريقيا خلال الشهور القليلة المقبلة لتكون أحدث القنوات التي تنضم للشبكة العملاقة عربياً.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المجموعة مازن حايك خلال كلمته بحفل السحور أن "القناة الجديدة ستنطلق قريباً" دون ان يوضح مزيداً من التفاصيل حولها.

فيما أكد سام بارنيت الرئيس التنفيذي للمجموعة على وجود خطط للنمو والتوسع في الوطن العربي. مؤكداً أن العمل عليها بدأ بالفعل خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أهمية السوق المصري كصانع للمحتوى الإعلامي.

وشهد حفل السحور الذي أحيته فرقة فابريكا مع تخت شرقي عربي وجود نجوم مسلسلات أم بي سي المختلفة منهم أحمد السقا، كريم محمود عبد العزيز، أمينة خليل، ريهام عبد الغفور، علي ربيع، أشرف عبد الباقي، انجي المقدم، مي عمر بالإضافة إلى الاعلاميين عمرو أديب وشريف عامر.

كما حضر ايضا لبلبة، ليلى علوي، اياد نصار، مي سليم وشقيقتها ميس حمدان، داليا البحيري وزوجها، رشا مهدي، صابرين، خالد الصاوي وزوجته وعدد كبير من الفنانين. Advertisements

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