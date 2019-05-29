"اخلع": فيديو كليب لديو أمينة وأمير يزبك

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""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت الفنانة الشعبية أمينة النسخة المصورة من أغنيتها الجديدة "اخلع" والتي تقدمها كدويتو غنائي مع الفنان اللبناني أمير يزبك وتم بتصويرها في لبنان منذ عدة أشهر. وهي من كلمات ايلي حنا وألحان أحمد بركات، وقام بتوزيعها ماجد داغر. علماً أنها المشروع المشترك الذي جرى التحضير له مع "يزبك" على مدار عدة شهور، فيما طُرحت رسمياً عبر قناته على YouTube.

يشار إلى أن الأغنية صُوِّرَت تحت إدارة المخرج إدوار بشعلاني، وتم الاتفاق على طرحها خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر لتكون أحدث الأغنيات عبر شاشات قنوات الأغاني.

هذا وتعاقدت أمينة على مجموعة حفلات ستحييها خلال موسم الصيف داخل وخارج مصر.