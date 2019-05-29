الصور الأولى لـ"سلمان خان وكاترينا كيف" من فيلم "بهارات"

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""الخليج 365"" من بيروت: صدرت مجموعة صور حصرية من فيلم الحركة المرتقب "بهارات" والتي يظهر فيها نجما "بوليوود" سلمان خان وكاترينا كيف أثناء التصوير في عدد من المواقع المتميزة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي. وقد جرت عملية تصوير المشاهد الرئيسية للفيلم خلال العام الماضي بمشاركة فريق عمل عالمي ضم أكثر من 200 محترف وكادر إضافي مساعد مكون من 1400 شخص.

واستمرّت عملية التصوير 15 يوماً وتوزعت على أربعة مواقع مختلفة، شملت صحراء ليوا والوثبة والعين وشمل الموقع الأخير استخدام مجموعة من أحدث التقنيات خلال التصوير لمحاكاة أجواء وبيئة مواقع استخراج النفط خلال سبعينيات القرن الماضي. كما جرى تصوير مجموعة من المشاهد الرئيسية في الاستديو الخارجي "backlot" التابع لـ twofour54 والحائز على عدة جوائز عالمية بمدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، حيث تم تحويله خلال التصوير إلى سوق عربي.

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يشار إلى أن شركة twofour54 باقةً متكاملة من خدمات الإنتاج تشمل الدعم الميداني واستصدار التصاريح وتوفير المعدات بالإضافة إلى خدمات الضيافة والإقامة والسفر والتنقل. كما استفاد الفيلم من برنامج الحوافز الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام والذي ضمن للفيلم استرداداً نقدياً بقيمة 30% من تكاليف الإنتاج في الإمارة.

هذا ومن المقرر إطلاق فيلم "بهارات" من إخراج علي عباس في صالات العرض في 5 يونيو 2019 أي خلال عيد الفطر ويعد الفيلم بمثابة اقتباس رسمي من الفيلم الكوري "قصيدة إلى والدي" الذي جسّد التاريخ الكوري الحديث منذ عام 1950 وحتى يومنا هذا من خلال حياة رجل عادي.

فيما يلي رابط الفيديو الترويجي للعمل من صفحة "كيف":