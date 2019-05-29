شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة "Ritua" يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية ريتا أورا لإطلاق أغنية جديدة تحمل اسم " Ritua " والتى تعاونت فيها ريتا ذات الـ28 عاما مع الدى جى تيستو وجوناس بلو، ومن المقرر أن يتم إطلاقها يوم الجمعة 31 مايو المقبل، وهو ما كشفه عدد هائل من المواقع الفنية من أبرزها "بيلبورد".
يذكر أن ريتا أورا قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، وأبرزها " let you love me " و" girls " و" poison " و" falling to pieces " و" shine ya light "، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ريتا أورا تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة "Ritua" يوم الجمعة المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.