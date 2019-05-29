شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف امتى.. "توف لو" تطلق سينجل جديدا حمل اسم Glad He’s Gone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة السويدية توف لو أنها بصدد إطلاق سينجل جديد حمل اسم " Glad He’s Gone " وذلك يوم الجمعة 31 مايو الجارى، وهو الخبر الذى قابله محبو ومعجبو النجمة البالغة من العمر 32 عاما بحماس شديد.

ونشرت توف لو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " صورة التقطتها فى المطبخ وعلقت عليها باسم الاغنية السينجل، وهى الصورة الترويجية للعمل.

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وقد حصدت الصورة الكثير من عبارات الثناء حول إطلالة توف لو ووصفوها بالملكة، كذلك اشاروا بمدى فرحتهم بإعلانها عن السينجل الجديد.