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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف امتى.. "توف لو" تطلق سينجل جديدا حمل اسم Glad He’s Gone والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة السويدية توف لو أنها بصدد إطلاق سينجل جديد حمل اسم " Glad He’s Gone " وذلك يوم الجمعة 31 مايو الجارى، وهو الخبر الذى قابله محبو ومعجبو النجمة البالغة من العمر 32 عاما بحماس شديد.
ونشرت توف لو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " صورة التقطتها فى المطبخ وعلقت عليها باسم الاغنية السينجل، وهى الصورة الترويجية للعمل.
وقد حصدت الصورة الكثير من عبارات الثناء حول إطلالة توف لو ووصفوها بالملكة، كذلك اشاروا بمدى فرحتهم بإعلانها عن السينجل الجديد.
توف لو
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