شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انتقل نجاح مسلسلى هوجان وزلزال من التليفزيون إلى السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يعد يكفى أن يصنع الممثلون وأسرة العمل مسلسلا جيدا، تستطيع عناصره أن تجذب المشاهد من الحلقة الأولى، وحتى المشهد الأخير، ولكن أصبح من اللازم والضرورى على النجوم التسويق لأعمالهم الدرامية بأنفسهم وبطرق مبتكرة، اعتمادا على "السوشيال ميديا"، وهو السلاح السرى للنجوم لقياس مدى نسب مشاهدة المسلسل، ومتابعته من الجمهور.

فى هذا العام نجح أكثر من مسلسل فى جذب الانتباه إليه من خلال شاشة التليفزيون، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعى، على رأسهم مسلسلى "هوجان" للنجم محمد عادل إمام، و"زلزال" للنجم محمد رمضان.

النجمان إمام ورمضان، يدركان إلى حد كبير تأثير السوشيال ميديا، وقوتها، وكيف يمكن لنجاح عمليهما أن يتحول من شاشة التليفزيون إلى مواقع التواصل الاجتماعى حيث الهواتف المحمولة بخصائصها ومميزاتها، وانتشارها الواسع.

لا يمر يوم واحد، إلا ويقوم النجمان محمد رمضان ومحمد إمام، بتحديث حساباتهما على "انستجرام" و"تويتر"، و"ستوري" الحسابات، وإلقاء الضوء على ردود أفعال الجمهور تجاه العملين، وأيضا نشر اشادات الفنانين الزملاء، بخلاف الاعمال الفنية والرسومات واللوحات الخاصة بشخصيتهما فى المسلسلين.

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لم تصدر أى أرقام رسمية تقطع بنسب المشاهدة، ولكن من واقع "السوشيال ميديا"، فإن مسلسلا "هوجان" و"زلزال"، هما الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى، ما يؤكد نجاحهما أيضا فى الشارع .

مسلسل "هوجان" يعرض عى قناة الحياة، وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى ، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.