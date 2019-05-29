شكرا لقرائتكم خبر عن معجبو ماريا كارى يلتفون حولها بعد تناولها العشاء فى لندن.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عادت النجمة العالمية ماريا كاري الي Royal Albert Hall في لندن بعد غياب لمدة 15 عاما، حيث احيت 3 حفلات في 3 ليالي هناك.
وحرصت ماريا كاري على تناول العشاء مع أصدقائها في لندن بمطعم Novikov ، وأثناء خروجها من المطعم التف حولها المعجبون لالتقاط الصور وإمضاء التوقيعات.
وتعتبر ماريا كاري أيقونة غناء عالمية حيث نالت مؤخرا النجمة الشهيرة جائزة " Icon Award " ضمن حفل توزيع جوائز " Billboard Music Awards " لعام 2019 و يأتي نيلها للجائزة كونها استطاعت ان تضع بصمة مميزة في عالم الغناء مما جعلها ذات " ستايل " مبهر من الصعب تقليده أو استنساخه .
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