شكرا لقرائتكم خبر عن دايت نباتى وراء فورمة كريس هيمسوورث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المدرب لوك زوكشي خلال لقائه مع برنامج Today Extra، ان النجم كريس هيمسوورث اعتمد معه علي دايت نباتي بنسبة 95 بالمائة ليستطيع الوصول إلى النتيجة التي ظهر بها في فيلم Avenger. وأضاف لوك زوكشي أنه مسموح لكريس بتناول اللحوم مرة واحدة كل 3 أيام فقط. من جانب آخر يقترب فيلم الأكشن والكوميديا Men in Black: International من دور العرض فى أنحاء العالم يوم 16 يونيو القادم، بطولة النجم العالمى كريس هيمسوورث وإيما واطسون.



Advertisements وبحسب برنامج التتبع المبكر، فقد أظهرت التقاريرأن فيلم الاكشن المرتقب صدوره منتصف الشهر الجارى، سينجح فى تحقيق 40 مليون دولار إيرادات فى افتتاحيه الاسبوع الأول من عرضه داخل أمريكا الشمالية. ووفقاً للتقرير الذى نقلته صحيفة variety فإن الفيلم الجديد سيحقق ما يقارب الـ 18 مليون دولار فى الافتتاحية داخل الصين، وما يقارب الـ 14 مليون دولار فى أوروبا، بأجمالى 62 مليون دولار فى جميع انحاء العالم. الفيلم من بطولة كريس هيمسوورث، تيسا تومبسون، ليام نيسون، ريبيكا فيرجسون، إيما طومسون، رافع سبال، دافينا سيتارام، ناصر جاما، والفيلم من إخراج إف جاري جراي، ومن تأليف لويل كانينجهام، مات هولواى، الفن ماركوم، ويدور احداثه حول حماية الأرض من المخلوقات الغريبة التى تحاول السيطرة على الكون، وفى هذه المغامرة الجديدة يواجه هؤلاء الرجال أكبر تهديدا لها حتى الآن.

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