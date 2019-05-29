شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. سلامة وشرارة وتشايكوفسكى ضيوف أوركسترا الأوبرا على المسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم أوركسترا أوبرا القاهرة حفل "جالا" والذى يقام بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ومشاركة كل من السوبرانو الدكتورة إيمان مصطفى وعازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة مع كورال اوبرا القاهرة قيادة وتدريب باسكال روزيه وذلك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على المسرح الكبير .
يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات المصرية الخالصة منها محمد رسول الله – لا اله الا الله لـ جمال سلامة ، الكونشيرتو المصرى للفيولينة لـ عطية شرارة الى جانب مختارات من اهم الأعمال الكلاسيكية واغانى الاوبرات العالمية منها فالس الزهور لـ تشايكوفسكى ، اغنية من اوبرا باجليتشى لـ ليون كافالو ، اغنية من اوبرا مدام بتر فلاى – اغنية من اوبرا لابوهيم لـ بوتشينى .
يذكر ان اوركسترا اوبرا القاهرة تأسس عام 1994 ، شارك فرقتى اوبرا القاهرة وباليه اوبرا القاهرة فى تقديم العديد من عروض الباليه والاوبرات الشهيرة كما اهتم بتقديم سلسلة حفلات تحت اسم جالا كونسير مستفيداً بالاوقات التى لا يشارك خلالها بعروض الباليه والاوبرا لاتاحة الفرصة لكثير من السوليست المصريين بالغناء والعزف بمصاحبة الاوركسترا مع استضافة سوليستات وقادة عالميين.
السوبرانو الدكتورة إيمان مصطفى
المايسترو الدكتور مجدى بغدادى
عازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. سلامة وشرارة وتشايكوفسكى ضيوف أوركسترا الأوبرا على المسرح الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.