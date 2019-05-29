شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. سلامة وشرارة وتشايكوفسكى ضيوف أوركسترا الأوبرا على المسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم أوركسترا أوبرا القاهرة حفل "جالا" والذى يقام بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ومشاركة كل من السوبرانو الدكتورة إيمان مصطفى وعازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة مع كورال اوبرا القاهرة قيادة وتدريب باسكال روزيه وذلك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج عدد من المؤلفات المصرية الخالصة منها محمد رسول الله – لا اله الا الله لـ جمال سلامة ، الكونشيرتو المصرى للفيولينة لـ عطية شرارة الى جانب مختارات من اهم الأعمال الكلاسيكية واغانى الاوبرات العالمية منها فالس الزهور لـ تشايكوفسكى ، اغنية من اوبرا باجليتشى لـ ليون كافالو ، اغنية من اوبرا مدام بتر فلاى – اغنية من اوبرا لابوهيم لـ بوتشينى .

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يذكر ان اوركسترا اوبرا القاهرة تأسس عام 1994 ، شارك فرقتى اوبرا القاهرة وباليه اوبرا القاهرة فى تقديم العديد من عروض الباليه والاوبرات الشهيرة كما اهتم بتقديم سلسلة حفلات تحت اسم جالا كونسير مستفيداً بالاوقات التى لا يشارك خلالها بعروض الباليه والاوبرا لاتاحة الفرصة لكثير من السوليست المصريين بالغناء والعزف بمصاحبة الاوركسترا مع استضافة سوليستات وقادة عالميين.